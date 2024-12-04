طلب إحاطة لتأخر صرف تعويضات أصحاب مدابغ المكس بالإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، بشأن استمرار التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس بمحافظة الإسكندرية لنحو عامين، وذلك رغم توفير أماكن بديلة لهم بمنطقة الروبيكى بالقاهرة.

وأكد عصام، فى طلب الإحاطة، أنه بعد سحب الأراضى الخاصة بأصحاب المدابغ فى فى منطقة الماكس الإسكندرية لإنشاء ميناء الماكس الجديد، تم النجاح بالتنسيق مع وزارة الصناعة بتخصيص عدد من الهناجر في مدينة الجلود بالروبيكى.

وأوضح أنه تم التنسيق مع هيئة المساحة، بخصوص ملف التعويضات لهم بعد الإخطار الذي ورد من قبل وزارة النقل بدفع التعويض من خلال الهيئة، والعمل على الترتيبات الخاصة بصرفها، إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المدابغ، بل تمت مطالبتهم بالبدء فى دفع الرسوم الخاصة بهناجر منطقة الروبيكى، وهو الأمر الذى يتطلب تحركا عاجلا من وزارة النقل للتنسيق مع هيئة المساحة لصرف التعويضات المتأخرة.

وطالب النائب محمود عصام بإحالة الطلب للجنة الصناعة لمناقشة موسعة حول أسباب استمرار التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس بمحافظة الإسكندرية، بعد توفير الأماكن بهم بمنطقة الروبيكى بالقاهرة، بجانب وضع خطة على أرض الواقع لصرف هذه التعويضات وخاصة مع بدء مطالبات الالتزامات الخاصة بمنطقة الروبيكى.