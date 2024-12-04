قصور الثقافة تناقش أهمية تطوير العمل لإعداد القادة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات دبلومة إعداد القادة الثقافيين المقدمة لعدد من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية التابعة، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، في إطار برامج وزارة الثقافة لتطوير المهارات القيادية والإدارية.

وأقيمت محاضرة ضمن فعاليات الدبلومة التي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، تناولت خلالها الدكتورة أمل زكريا، مفهوم الثقافة، مشيرة أنها تشمل المميزات المعنوية، والروحية، والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمع ما أو فئة مجتمعية معينة.

كما تناولت أهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال العمل الثقافي، موضحة أن الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا لتحسين الأداء التشغيلي بمختلف القطاعات الثقافية، باعتبار أن الصناعات الثقافية أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدول.

وأضافت زكريا، أن الحفاظ على الصناعات الثقافية يتطلب جهدا متواصلا، بجانب الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، والتركيز على وضع أهداف وأولويات قابلة للتنفيذ.

واختتمت حديثها مؤكدة على أهمية تطوير العمل الثقافي والإبداعي كونه بمثابة علامة فارقة لدى الشعوب، مقدمة عدة تجارب لدول متقدمة نجحت في الاستثمار الثقافي نتيجة العمل الدؤوب والاستعانة بخطط استراتيجية ذات أهداف محددة.