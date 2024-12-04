مستوطنون يهاجمون قرية محتلة بالضفة الغربية

أحرق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، ممتلكات فلسطينية في قرية بيت فوريك بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت الوكالة أن من بين المباني التي أضرم المستوطنون النيران فيها سوبر ماركت ومنزل قيد الإنشاء، ولم يصب أحد بأذى في الهجوم.

وتصاعدت هجمات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي.