فريق طائرة الأهلي يخوض أول مرانه في البرازيل استعدادا لمونديال الأندية

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مرانه الأول بمدينة أوبرلانديا البرازيلية، علي صالة نادي برايا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

اشتمل المران على عدة فقرات متنوعة، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت كل مجموعة تدريبات بدنية مكثفة داخل صالة الجيم لمدة 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والفنية داخل صالة نادي برايا البرازيلي.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومسؤول التغذية، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.

مجموعة طائرة الأهلي في بطولة العالم للأندية

ويلعب فريق طائرة الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

بعثة فريق طائرة الأهلي تصل البرازيل

ووصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، وصلت البرازيل أمس استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندية، تُقام البطولة في مدينة أوبرلانديا، ويشارك الأهلي بطل إفريقيا.

‎واستغرقت الرحلة ما يقرب من 30 ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباحًا إلى مطار أديس أبابا، وانتظرت البعثة لمدة ساعتين ترانزيت، ثم غادرت الطائرة متجهة إلى مدينة ساو باولو البرازيلية التي استغرقت 12 ساعة، وانتظرت البعثة لمدّة سبع ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى مدينة أوبرلانديا البرازيلية التي استغرقت ساعة ونصف٠