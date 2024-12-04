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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة ينظم معسكرات حول دور القيادات الدينية في مناهضة العنف

معسكر دور القيادات
معسكر دور القيادات الدينية في مناهضة العنف ضد المرأة
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نظم المجلس القومي للمرأة معسكرين تدريبيين بعنوان "دور القيادات الدينية في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، واستهدف كل معسكر عدد 40 قيادة دينية من الأئمة والقساوسة، خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حملة 16 يوما من الأنشطة للقضاء على ضد المرأة، وفي إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقري حياة كريمة.

وتأتي المعسكرات ضمن برنامج تدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية يستهدف  أكثر من 10000 قيادة دينية من الأئمة والقساوسة في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية.

وتضمنت المعسكرات العديد من الأنشطة ما بين ألعاب تفاعلية، ومناقشات تتضمن أسئلة ذهنية ونفسية، ومحاضرات حول كيفية تواجد القائد المؤثر للمجتمع والدولة، وإدارة حالات العنف ضد المرأة والصحة النفسية.

يذكر أن المعسكر الأول انطلقت فعالياته السبت الماضى واستمر على مدار ثلاثة أيام، فيما بدأ المعسكر الثاني من 3 ديسمبر ويستمر حتى الخامس من الشهر الجاري.

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