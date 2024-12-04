إسرائيل تسلم الأردن جثماني منفذي عملية البحر الميت

قالت الأردن إنها تسلمت جثتي مواطنين أردنيين استشهدا بعد أن عبرا من الأردن وأطلقا النار على جنود إسرائيليين في البحر الميت في أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، إنه تم استلام جثامين الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة عبر جسر الملك حسين وتم تسليمهما لذويهما للدفن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "جثتي المواطنين الأردنيين اللذين تسللا إلى إسرائيل من الأردن ونفذا هجوم إطلاق نار تجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب البحر الميت في 18 أكتوبر 2024، أعيدتا إلى الأردن".