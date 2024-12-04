صيدلة بني سويف الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لطلاب قسم العضوية

نظمت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم العلمي الأول لطلاب الفرقة الثانية بقسم العضوية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، وبحضور الدكتور أحمد أسامة الجندى عميد القطاع الطبى، والدكتورة رانيا سرحان مدير برنامج الصيدلة.

حيث قام الطلاب بعمل بوسترات كتطبيق عملى وعرضها بشكل فعال لما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول، وتقييمها من قِبل عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، الذين أشادوا بأعمال الطلاب وأدائهم المتميز فى العرض والإلقاء والاستفادة المتميزة من التطبيقات العملية لبرنامج الصيدلة.