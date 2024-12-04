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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محاضرة لتعديل السلوك بمكتبة مصر العامة بفرع الدلنجات.. صور

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
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نظمت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، محاضرة لتعديل السلوك حاضر فيها الأخصائية النفسية هالة محارب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أنحاء الجمهورية.

واستهدفت المحاضرة، التركيز علي تعديل سلوك الطفل لممارسة السلوكيات الصحيحة للانسان وتقويم السلوكيات الخاطئة لما سيعود بالأثر على مجتمعنا للنهضة بجيل المستقبل من أبناء المحافظة ، التأكيد على التحلى بالسلوك الحميد.

كما استقبلت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات ، ١٥ طالبة من مدرسة الإعدادية بنات الحديث حيث تم مشاركتهن بمكتبة الشباب بالإطلاع على الكتب وقصص وحكايات مما يزيد من وعيهن الثقافي والتربوي، كما قامت الطالبات المدرسة بتقديم عرض أداء السيكودراما في حب مصر.

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