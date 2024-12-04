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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 3 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على ملجأ بغزة

غزة
غزة
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استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في غارات جوية إسرائيلية على مدرسة تحولت إلى ملجأ في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأفاد التقرير بأن الحريق أدى إلى إتلاف 15 خيمة للنازحين في مدرسة أبو هميسة بالمخيم.
انتشلت طواقم الإنقاذ، الثلاثاء، جثث تسعة مواطنين بعد قصف إسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

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