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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكلية الإكليريكية بدير المحرق تحتفل بعيد تأسيسها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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احتفلت الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، بعيد تأسيسها تحت شعار "ⲇⲓ`ⲁⲑⲏⲕⲏ" أي العهد، بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير عدد من الآباء الكهنة من خريجي الكلية.

بدأ اليوم باستقبال رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس بالألحان، ثم صلاة عشية تلاها تطييب الرفات الذي تسلمها الدير مؤخرًا من الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، بعدها قدم القس مارتيروس جمال والقس صموئيل حسني، ملخصًا لرسالتي الدكتوراه اللتين تمت إجازتهما خلال الفترة الماضية.

وألقى الأنبا بيجول، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، والقمص مكاريوس ساويرس كلمات مناسبة، واختتم الاحتفال صباح اليوم التالي بصلاة القداس الإلهي.

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