الأمن يكشف حقيقة تحويل شقة لإيواء اللاجئين المخالفين فى مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تحويل شقة لإيواء اللاجئين المخالفين فى مدينة نصر.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بشراء وحدة سكنية -بمدينة نصر بالقاهرة- وتحويل جزء منها إلى نشاط تجارى والتعدى على حرم الطريق بالمخالفة للقانون، بالإضافة لإيواء بعض اللاجئين غير الحاصلين على الإقامة بالوحدة .

وبالفحص تبين قيام المشكو فى حقه باتخاذ الإجراءات الإدارية وتعديل النشاط من سكنى إلى تجارى وعدم وجود ثمة مخالفات، كما تبين أن جميع العاملين صحبته يحملون جوازات سفر وإقامات سارية.