الأب داني قريو لـ«أهل سوريا»: الصلاة تمنح السلام الداخلي والتسليم لمشيئة الله

وجه رئيس دير وكنيسة دون بوسكو للرهبان السالزيان في دمشق، الأب داني قريو السالزياني، رسالة إلى أهالي وشبيبة حلب وحماة وكل سوريا، حيث شارك تجربته مع أحد أبنائه الذي يعاني من الحيرة بين الإيمان والتشكيك، متسائلًا عن غياب تدخل الله في ظل الظروف الحالية.

وأوضح الأب داني، أن عقولنا تتشكل نتيجة التربية والثقافة المحيطة بنا، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الإنسان لتحقيق النجاح المادي.

وأشار إلى أن هذه العقلية "الإنتاجية والتنافسية" كانت قد واجهتها الكنيسة في الماضي ووصفتها بـ "هرطقة البدعة البيلاجانية"، التي تعني الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يخلص نفسه بنفسه.

وأضاف أن كثيرًا من مآسي الإنسان تكمن في فشل مشاريعه أو ضياع آماله، وأن العالم المعاصر يشجع الاعتماد الكامل على الإنسان، واستشهد بكلام النبي إرميا وداود النبي عن أهمية التوكل على الله في مواجهة التحديات.

كما تحدث عن تأثير الأفكار السلبية على الجسد والنفس، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يدخل في حلقة مفرغة من الإحباط بسبب تركيزه على المشكلة فقط.

ورأى أن الإيمان ينقل الشخص إلى رؤية "المشكلة" بعين الله، ويمنحه القوة والسلوان.

وأكد الأب داني أن الصلاة ليست فقط لتغيير الظروف، بل لتغيير الإنسان من الداخل، حيث تمنح السلام الداخلي والتسليم لمشيئة الله.