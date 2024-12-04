تعاون مشترك بين الاتصالات والثقافة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الإبداع

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مشتركًا بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظة الجيزة، بحضور قيادات من الوزارتين، لمناقشة مشروعات التحول الرقمي المشتركة، يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الإبداع التكنولوجي والفني من خلال المنصات الرقمية.

تناول الاجتماع استعراض تقدم الأعمال في عدة مشروعات منها:

بوابة تراث مصر الرقمي: لإتاحة التراث الثقافي إلكترونيًا.

تطوير البوابة الإلكترونية وتطبيق دار الأوبرا المصرية: لتحسين الوصول إلى الأنشطة الثقافية والفنية.

نظام أرشفة الوثائق التاريخية: لدعم دار الوثائق القومية.

مشروع التطوير المؤسسي الرقمي: لتهيئة وزارة الثقافة لاستيعاب التحول الرقمي، وتطوير مهارات العاملين والجمهور المستفيد.

أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم التراث الثقافي المصري من خلال أدوات رقمية حديثة.

وأعلن إطلاق مشروع تجريبي داخل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة لتوسيع أنشطته لتشمل الإبداع الفني والثقافي، مع خطط لتعميم التجربة على 26 مركزًا في العام المقبل.

من جهته، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أهمية صون التراث الثقافي المصري كجزء من التراث الإنساني، مؤكداً على ضرورة تيسير وصول المواطنين إلى المحتوى الثقافي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الإبداع في جميع المجالات.

تفقد الوزيران أنشطة المركز، الذي يضم معامل تكنولوجية وقاعات تدريب ومساحات للإبداع وريادة الأعمال، واطلعا على مشروعات الشركات الناشئة المحتضنة بالمركز. كما التقيا بشباب من رواد الأعمال والطلاب المستفيدين من خدمات المركز.

شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لإنشاء منصة رقمية لقصور الثقافة وتطوير تطبيق للهاتف المحمول يتيح الكتب الرقمية.

تضمنت محاور البروتوكول

1. تطوير الأنظمة والتطبيقات: لإنشاء منصة رقمية وتطبيق للكتب الإلكترونية.

2. إتاحة المحتوى التفاعلي: باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

3. البنية التحتية: توفير المعدات والرخص اللازمة.

4. تدريب الكوادر: تحسين مهارات العاملين لإدارة الأنظمة الجديدة.

5. الترويج والتشغيل: باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق المنصات والخدمات.

يستهدف البروتوكول دعم واستدامة التراث الثقافي المصري وتعزيز الوعي الثقافي واكتشاف المواهب وتحسين تصنيف الثقافة المصرية عالميًا.

وقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعمرو البسيوني، القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الثقافة.

حضر مراسم التوقيع قيادات بارزة من الوزارتين، من بينهم الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور هشام الديب، رئيس محور التراث الرقمي.