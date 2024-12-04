أول رد من "الأوقاف" بشأن مقتل إمام وخطيب بالشرقية

نعت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، الشيخ رضا إبراهيم أحمد عبدالباقي -الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الشرقية- الذي وافته المنية في مستشفى الزقازيق، إثر تعرضه لاعتداء بدني خارج محل العمل ووقته، ما أفضى إلى وفاته.

وتوجهت الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولقريته وللوزارة جمعاء، سائلين المولى عز وجل، أن يتقبله في الصالحين.

من جانبه، وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد.

وقالت الوزارة، إنها إذ تدعو للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان، فإنها تؤكد احترامها للقانون وتؤازر مؤسسات إنفاذه.