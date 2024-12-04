نوة قاسم.. تكاثر للسحب المنخفضة وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

ضربت الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى نوة قاسم، وهي أولى نوات شهر ديسمبر شتاء 2024، حيث بدأت النوة أولى أيامها، وسط تساقط للأمطار الغزيرة، وتكاثر للسحب المنخفضة التي حجبت أشعة الشمس، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للمباشر للطقس السيئ، وتجنب سقوط الأمطار حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتعرض لحوادث مرورية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في بيان لها اليوم عن استعداد الشركة بالكامل، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم تساقط أمطار متفاوتة الشدة، في أجواء شتوية رائعة تعكس جمال المدينة الساحلية في فصل الشتاء، ننصح المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات السلامة العامة خلال هذه الأجواء.

كما أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع. وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي. كما وجه سيادته المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر درجتين إلى ثلاث درجات، حيث سجلت 19 درجة مئوية، وسرعة رياح 28 كم، ساعة، مع نسبة رطوبة تصل إلى 68%، وتتكون ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما انتشرت سيارات رفع المياه على كافة الطرق والكباري التي تتجمع بيها مياه الأمطار، ورفع حالة الاستعداد القصوى، لتجنب أي حالة من حالات الطوارئ مفاجأة، تزامناً مع بدء نوة قاسم والتي سوف لمدة 5 أيام، وتأتي بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة، ورياح جنوبية غربية على كافة سواحل البحر الأبيض المتوسط.