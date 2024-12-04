زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن يحمي جنودنا من المحكمة الجنائية الدولية سوى إجراء تحقيق رسمي

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه لن يحمي جنودنا من المحكمة الجنائية الدولية سوى إجراء تحقيق رسمي، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

يذكر أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، دعا إلى ضرورة وقف الحرب المستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق يعيد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

واعتبر لابيد، أن استمرار العمليات العسكرية دون تحقيق نتائج ملموسة يشكل خطرًا على إسرائيل، داعيًا إلى تبني مسار دبلوماسي يعيد الهدوء ويحقق المصالح الوطنية.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.