صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

الأربعاء 04/ديسمبر/2024 - 11:06 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.21%، ليصل إلى مستوى 30,998.1 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.06%، وصولًا إلى مستوى 3,181.37 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.69%، وصولًا إلى 8,518.7 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 11,697.36 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.61%، وصولًا إلى 6,805.37 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.05%، مسجلًا 13,601.98 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 1.29%، ليصل إلى مستوى 38,315.72 نقطة.