الأمن يكشف ملابسات مشاجرة سائق بإحدي تطبيقات النقل وراكبة بسبب خلاف على أجرة التوصيل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مشاجرة بين راكبة وقائد سيارة تابعة لأحد التطيبقات النقل الذكى بالقاهرة .

تابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتعدى على شقيقته بالسب- لخلاف نشب حول أجرة التوصيل.

و بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من المعنية بالواقعة بذات المضمون، وبإستدعاء المشكو فى حقه أفاد بنشوب خلاف بينه وبين الشاكية نظراً لزيادة الأجرة عن ما كان محدداً من قبل بسبب زيادة مدة الرحلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .