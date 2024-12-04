معتدل نهارا وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء علي جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 11 درجة .