يتهمها بالسعي لإسقاط نتنياهو.. "بن غفير" يطالب بإقالة المستشارة القضائية الإسرائيلية

طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بإقالة المستشارة القضائية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

واتهم بن غفير، خلال تصريحاته، المستشارة القضائية بالسعي لإسقاطه وإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.