بالفيديو.. رئيس جمعية كتاب البيئة: السيطرة على تسريب الزيوت الناتج عن غرق سفينة القصير

قال الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة، إن هناك محاولات كثيرة حتى الآن لعمل إجراءات سريعة من كل الجهات المعنية في البحر الأحمر لتفادي غرق سفينة القصير، لكن الإصابة التي كانت بها كانت شديدة، حيث إن العطل كان في غرفة الماكينات، وإصابة جسم المركب أدى لتدفق المياه بشكل سريع ما أدى لعدم القدرة على إنقاذها.

وأضاف "بكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المحاولات خلال الأيام الماضية كانت لاحتواء الأمر بواسطة محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي للجهاز والهيئة العامة للبترول وإحدى الشركات التابعة لهيئة البترول للسيطرة على تسريب الزيوت، وذلك لحماية الشواطئ السياحية في جنوب القصير.

وتابع، أن هناك إجراءات فنية يتم اتخاذها سواء باستخدام الحواجز المطاطية أو بمواد تمتص التلوث، مؤكدًا أنه تم احتواء والسيطرة على تلوث مياه البحر من الزيوت، قائلًا: “يتم محاوطة مكان غرق المركب لمنع التسرب للمنطقة المحيطة”.

وأردف، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتابع الأمر يوميًا، وتذهب يوم بعد يوم لموقع الحادث بجانب تكليف فريق عمل هناك لمتابعة أي آثار بيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.