تفاصيل اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية| فيديو

قال المهندس محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، جاءت من خلال الربط مع دول الجوار، لتبادل الطاقة الكهربائية.

وأضاف "سليم" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن مصر تصدر وتستورد الطاقة الكهربائية مع عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أنه في فترة الذروة والاحتياج الشديد تقوم مصر بالحصول على طاقة كهربائية من السعودية وبعض الدول الأخرى، وتدعمهم في فترة ذروة تلك الدول.

وتابع، أن عملية تبادل الطاقة الكهربائية تتم فنيا وبشكل تجاري، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على الربط مع المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا، وتعاملت مع فلسطين سابقا لتبادل الطاقة الكهربائية.

وأردف وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن هناك اتفاقيات أخرى لعمليات الحساب وحوكمة التشغيل في عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المختلفة.