فوز أحمد السقا بجائزة البحث العلمي في العلوم الطبية والصحية 2024

أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن خالص تهانيه للدكتور أحمد السقا، الأستاذ بكلية الطب وعميد الكلية السابق، بمناسبة فوزه بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية والصحية لعام 2024، وذلك تقديرا لمجمل أبحاثه المتميزة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تفخر بقاماتها العلمية التي ترفع أسم الجامعة عاليا في مختلف المجالات.

وأشار مندور إلى أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية قصوى، باعتباره حجر الزاوية في تقدم الدول ونهضة الأمم، نظراً لدوره الحيوي في إيجاد حلول فعالة للمشكلات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن البحث العلمي يسهم بشكل مباشر في تكوين الكوادر العلمية والبحثية داخل الجامعات، مما يدعم رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر تهدف إلى تشجيع الباحثين المتميزين على تقديم حلول ابتكارية لمشكلات المجتمع، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين ويدعم التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات المصرية، لافتا أن هذه الجائزة تتسق مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتعد جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي إحدى المبادرات الرائدة التي تسلط الضوء على الجهود البحثية المتميزة، بما يعكس دعم الدولة لقطاع البحث العلمي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع.

يُذكر أن الدكتور أحمد السقا حصل على العديد من الجوائز منها:

جائزة الدولة للتفوق العلمي عام 2018.

جائزة الدولة التشجيعية مرتين، عامي 2002 و2008.

جائزة الدكتور فخر مكاوي من أكاديمية البحث العلمي عام 1999.

جائزة المنصورة الطبية عام 2008.

جائزة شومان من الأردن عام 2004.

جائزة جمعية المسالك البولية الأمريكية (القطاع الغربي) ثلاث مرات، أعوام 1997، 1998، و1999.

وتم إدراج اسمه ضمن قائمة ستانفورد لأكثر الباحثين استشهادًا في مجالات تخصصهم منذ عام 2020 حتى تاريخه.