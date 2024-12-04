وزير العمل يبحث مع شركة سعودية التعاون في مجالات التدريب والتشغيل

استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، صالح عبد الرحمن المبارك رئيس مجلس إدارة شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية، والوفد المرافق له، وهى إحدى شركات مجموعة HCM ، ومن أكبر الشركات السعودية المعنية باستقدام العمالة من كل أنحاء العالم، ولها مجموعة من الفروع حول العالم..

وبحث "الوزير" مع الجانب السعودي، التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في هذا الشأن، وخطتها "التدريب من أجل التشغيل" ،وتوفير العمالة الماهرة والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..

ووجه الوزير جبران، الادارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع "مسئولي الشركة" لإعداد اتفاق تعاون فى مجال التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

حضر اللقاء من جانب الشركة: خالد السيد إبراهيم المدير التنفيذي للشركة، وعلي رضا عبد الحليم رئيس العمليات بالشركة.

كما حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي .

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