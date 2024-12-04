مسئول أممي: نسجل انتهاكات الاحتلال ونحتاج لتكاتف الجهود لدعم الفلسطينيين

قال مدير مكتب المفوضية الأممية بالأراضي الفلسطينية، أجيث سونغاي، إن المفوضية تحتاج لتكاتف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف مدير مكتب المفوضية الأممية بالأراضي الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء،: "لدينا فريق عمل بالضفة الغربية لتسجيل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.