بالفيديو| فصل الشتاء يبدأ فلكيا 21 ديسمبر.. والأرصاد تحذر من الإصابة بنزلات البرد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا كبيرا في حالة الجو اليوم في معظم المحافظات، وخاصة المحافظات الداخلية، مشيرة إلى أن فصل الشتاء سيبدأ فلكيا في مصر 21 ديسمبر المقبل.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المحافظات الساحلية تتأثر بمنخفض جوي سطحي موجود على سطح البحر المتوسط ،بالإضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحذرت الارصاد من حالة الدفء التي نشهدها خلال فترة النهار، لأن فترات الليل تشهد حالة من الطقس البارد مما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

وتابعت: “خلال الأسبوع الحالي نشهد وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية التي لن تؤثر على نشاط الحياة اليومية”، موضحة: أن موعد النوات تغيرت بسبب التغيرات المناخية، وأن هذه الأيام هناك نوة قاسم تضرب محافظة الإسكندرية، وأن الأمطار لن تصل للقاهرة.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار على الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وخلال ساعات اليوم سيكون هناك أمطار على شمال الوجه البحري، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة، وأن البلاد في أجواء خريفية، وأن فترة الليل البلاد تشهد انخفاضات كبيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر.