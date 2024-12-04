نور النبوي يحتفل بـ"الحريفة 2" بطريقته الخاصة.. ويوجه رسالة إلى والده

احتفل أمس الفنان نور النبوي بالعرض الخاص لفيلم الحريفة 2، بأحد سينمات ٦ أكتوبر، وسط حضور نجوم الفن والرياضة والإعلام.

ونشر الفنان نور النبوي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الحالات، صورة له من العرض الخاص لفيلم الحريفة الجزء الأول، مع صورة له من العرض الخاص للجزء الثاني، وعلق عليها "نفس الفرحة وهيبقى نفس النجاح إن شاء الله".

منشور الفنان نور النبوي

ووجه الفنان نور النبوي رسالة إلى والده الفنان خالد النبوي، والذي حرص على دعمه والتواجد مع نجله، وعلق نور في رساله "أبي يساوي الحياة، اللهم بارك فيه".

رسالة الفنان نور النبوي لوالده

الفيلم بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، كزبرة، خالد الذهبي، تأليف إياد صلاح والإخراج كريم سعد.

يشار أن فيلم الحريفة الجزء الأول، حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه في دور العرض السينمائي، وكان الفيلم البطولة السينمائية الأولي للفنان نور النبوي.