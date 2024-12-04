بلينكن: واشنطن تقدم 825 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا

وقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني آنديه سيبيجا مذكرة تفاهم لدعم صمود قطاع الطاقة في أوكرانيا، تتضمن تقديم الولايات المتحدة مساعدات جديدة بقيمة 825 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، خلال لقاء الوزيرين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناولت المناقشات المسار الذي تسلكه أوكرانيا نحو الاندماج الكامل على الصعيد الأورو-الأطلسي، بما في ذلك عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وناقش الوزيران التهديدات المباشرة التي يمثلها التدخل العسكري الروسي على أمن الحلفاء.

وأكد بلينكن، خلال اللقاء، التزام الولايات المتحدة بضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى وضع ممكن على ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024، مشيرا إلى استعداد واشنطن لتعزيز برامج تدريب القوات الأوكرانية وتحسين قدرة كييف على التصدي للهجمات الجوية الروسية من خلال تزويدها بقدرات دفاعية متقدمة.

كما أكد بلينكن، في ختام اللقاء، التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا وشعبها في كفاحه للدفاع عن سيادته وحريته، مشددا على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لضمان استقرار المنطقة.