رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعهد بالخدمة "حتى اللحظة الأخيرة"

تعهد رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو بخدمة الشعب "حتى النهاية" بعد سلسلة من الاستقالات والدعوات المتزايدة لاستقالة الرئيس.

قال هان في بيان يوم الأربعاء بعنوان "رسالة إلى الشعب": "بصفتي رئيس وزراء يشرف على مجلس الوزراء، أتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأحداث التي أدت إلى هذه اللحظة"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

وأضاف: "سأعمل مع أعضاء مجلس الوزراء حتى النهاية لخدمة الشعب"، من هذه اللحظة فصاعدًا، يجب على مجلس الوزراء الوفاء بواجباته لضمان استقرار الأمة وبقاء الحياة اليومية للشعب دون تأثر.

وتحركت ستة أحزاب معارضة لعزل الرئيس يون سوك يول في أعقاب ردود فعل عنيفة واسعة النطاق عبر الطيف السياسي، بما في ذلك من داخل حزبه، ضد مرسوم الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلًا.

بموجب الدستور الكوري الجنوبي، سيتم تعليق الرئيس عن ممارسة سلطته أثناء عملية المحكمة حتى يتم الفصل في العزل. سيتولى رئيس الوزراء منصب الزعيم المؤقت.