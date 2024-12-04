أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من تكاثر السحب على 3 محافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار قد تمتد إلى باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

وأفاد خبراء الأرصاد بأن طقس اليوم يشهد أجواءً معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما حذرت الهيئة من شبورة مائية صباحية تؤثر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، إلى جانب أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بفترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 8 درجة، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجة.