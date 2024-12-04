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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يعلن تسليم الأردن جثماني منفذي عملية البحر الميت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال أعلن تسليم الأردن جثماني منفذي عملية البحر الميت، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، للبدء في إجراءات الدفن بعد تسليمهما لذويهما.

ووقع إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية جنوب البحر الميت، في أكتوبر الماضي، وأعلن جيش الاحتلال حينها تصفية مسلحين اثنين تسللا من الأراضي الأردنية.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حينها، إصابة جنديين اثنين في عملية إطلاق النار التي وقعت جنوب البحر الميت.

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