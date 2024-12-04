اليوم.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، تباطؤًا ملحوظًا في حركة المرور، حيث كثّف رجال الإدارة العامة للمرور تواجدهم لتنظيم حركة السيارات والمشاة وتخفيف الكثافات المرورية.

المرور في القاهرة

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة إلى وسط البلد، وأيضًا في الاتجاه المعاكس من ميدان التحرير إلى مدينة نصر عبر محور النصر وصولًا إلى المنصة.

كما شهد نفق الأزهر كثافات متحركة للقادم من صلاح سالم باتجاه ميدان الأوبرا والعكس، إضافة إلى شارع رمسيس الممتد إلى غمرة والعباسية.

وفي شرق القاهرة، ظهرت كثافات مرورية في شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الطريق الدائري، فيما سجل طريق الأوتوستراد ازدحامًا للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم.

وشهد طريق الكورنيش تكدسًا مروريًا للقادم من المعادي إلى وسط البلد، خاصة من منطقة أثر النبي حتى قصر العيني، وكذلك أمام وزارة الخارجية وماسبيرو.

المرور في الجيزة



شهدت منطقة الجيزة تباطؤًا مروريًا في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، خاصة قرب محطة مترو جامعة القاهرة، مع تزامن دخول الطلاب والموظفين إلى الجامعة.

كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، إضافة إلى شارع السودان الممتد إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى بولاق وإمبابة.

وامتدت الكثافات المرورية إلى محيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.

تواصل الأجهزة الأمنية والمرورية جهودها لتيسير حركة السير والتخفيف من حدة الازدحام على المحاور الرئيسية والطرق الحيوية.

الإدارة العامة للمرور

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.