قضية "الدارك ويب".. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة اليوم

تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل بشبرا الخيمة، والتي أثارت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.

وتُعقد جلسة اليوم لليوم الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن تشهد مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين.

شهدت جلسة أمس عرض مقاطع فيديو وصور للمجني عليه، حيث أصابت المشاهد البشعة أحد أعضاء فريق دفاع المتهم الثاني بحالة إغماء، ما دفعه للانسحاب من القاعة.

وخلال الجلسة، قام المتهم الأول بشرح تفاصيل ارتكابه للجريمة أمام هيئة المحكمة، من استدراج الطفل حتى تنفيذ عملية القتل والتمثيل بجثته، وأظهرت الأدلة المعروضة مقاطع مصورة لجرائم أخرى تضمنت أطفالًا عراة تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عامًا.

أحال النائب العام المتهمين "طارق.ع" (29 عامًا) و"علي الدين.م.ع" (15 عامًا) إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليه "أحمد محمد سعد محمد" في 15 أبريل 2024.

ووفقًا للنيابة، أقدم المتهم الأول على قتل الطفل بتحريض من المتهم الثاني الذي اتفق معه على تنفيذ الجريمة مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله، وأعطاه شرابًا مخلوطًا بعقاقير طبية حتى فقد وعيه، ثم خنقه بحزام جلدي، وقام لاحقًا بالتمثيل بجثته وتصوير الواقعة بغرض بيع المقاطع عبر شبكة الإنترنت.

أما المتهم الثاني، وهو طالب مقيم بدولة الكويت، فقد اتُّهم بالتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة، مستغلًا صغر سنه في إغراء المتهم الأول بتنفيذ الفعل المشين مقابل المال.