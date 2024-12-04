أستاذ إدارة: الدعم النقدي يجعل المواطن أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال

تحدث الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا الى أنه يضمن وصول الدعم الى مستحقيه.

وقال «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة بذلت جهودًا لتطوير النظام الإداري، إضافة إلى دخول التحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الإلكترونية، ومن خلال الشمول المالي يمكن الوصول إلى المستحق الحقيقي للدعم، وبالتالي رأت الدولة أن تدفع أموالًا للمواطنين حتى يختار كل مواطن ما يحتاجه، كما أصبح ميسرًا أن تتعرف الدولة على الدخل الحقيقي لكل مواطن، ومن هنا تحدد الدولة نسبة أو قيمة الدعم النقدي المخصص للدخل.

وأضاف: «من ضمن فوائد التحول إلى الدعم النقدي أنّ المواطن سيكون أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال حسب أولوياته»، لافتا إلى أنّ الدعم النقدي يوفر على الدولة قدر كبير جدًا من الأموال، خاصة أنّ الدعم العيني وصل إلى أرقام كبيرة جدًا، ووصل إلى أكثر من 40% من دخل الدولة، بقيمة أكثر من 700 مليار جنيه ما يمثل عبئا على الدولة».