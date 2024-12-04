بالصور.. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم

عقدت مكتبة القاهره الكبرى بالتعاون وبالمشاركة مع فريق طموح للكنوز البشرية برئاسة الكاتب عبد الرحمن مؤمن احتفالية ثقافية فنية مساء الثلاثاء للاحتفاء باليوم العالمي لذوي الهمم.

افتتح الندوة عبدالله نورالدين مدير النشاط الثقافي بكلمة نيابة عن مدير المكتبة رحب فيها، مشيرا إلى أنه مع مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان فإن الدولة المصرية حريصة على رعاية ذوى الهمم بشكل كبير وملحوظ.

وتناول اللقاء سلسلة من النقاشات الحوارية والفقرات، منها فقرات لفريق بطل الحكاية برئاسة الأستاذة نعمة فتحي وفقرات تواشيح وإنشاد ديني لفرقة آل صادق وفقرات رياضية لتعليم فنون الكاراتيه والدفاع عن النفس لذوي الهمم مع الكابتن شيماء المواردي، فقرة للدكتورة هبة مروان أخصائية تعديل سلوك عن تنمية المهارات الحركية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفقرة قانونية للتوعية بحقوق ذوي الهمم من المستشار القانوني إسلام الحوت.

كما تناول الدكتور طارق أبوالوفا المستشار الثقافي لفريق طموح عرضًا لنماذج مضيئة لذوي الهمم عبر التاريخ، تعليم لغة الإشارة لخبيرة لغة الإشارة صباح علام وفقرات غنائية وفنية للشاعرة سميرة الأسبريحي قدمتها فرقة ماما نونة.

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