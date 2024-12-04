محمود بزان: الصادرات الغذائية خلال 10 أشهر تجاوزت مثيلتها في 2023

قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري من يناير إلى أكتوبر بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وأوضح بزان في تصريحات صحفية على هامش فاعليات معرض فود أفريكا، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.



الصادرات للدول العربية

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%

وأوضح، أن في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%، وفي باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.



وحول أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، لفت إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%، يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%، وأمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%، وليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%، وفلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%، وهولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%، والأردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%، والمغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%، وإسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%، وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.



وأضاف، كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 228 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 117 مليون دولار، يليها أمريكا بقيمة صادرات 277 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 74 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 164 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 65 مليون دولار، والسعودية بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة نمو 55 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 261 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 51 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 90 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 47 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 264 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 46 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 42 مليون دولار، وفي المركز العاشر الاردن بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 39 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.



أهم السلع الغذائية المصدرة

أشار إلى أنه بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 463 مليون دولار وبنسبة نمو 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها الدقيق والجريش بقيمة 401 مليون دولار، محققة نسبة نمو 5%، والفراولة المجمدة بقيمة 353 مليون دولار ونسبة نمو 15%، والسكر بقيمة 339 مليون دولار ونسبة تراجع 19%، وعصائر بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 79%، وزيوت طعام بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 155%، وخضار مجمد بقيمة 214 مليون دولار ونسبة نمو 27%، وبسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 21%، وزيتون مائدة بقيمة 199 مليون دولار ونسبة نمو 74%، بطاطس مجمدة بقيمة 187 مليون دولار ونسبة نمو 898%، لافتا إلى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى أكتوبر 2024 بلغت قيمتها 40.1 مليار دولار.