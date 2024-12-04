طقس مطروح.. شتوي مائل للبرودة ونشاط ملحوظ للرياح

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء، طقسا شتويا مائل للبرودة بالتزامن وبداية “نوة قاسم” مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية والشمالية الغربية الممطرة.

وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة التي حجبت ضوء وحرارة الشمس من الوصول إلى الأرض، وتعرضت المناطق الساحلية من المحافظة لتساقط الأمطار الخفيفة.

وتأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح حال حدوث ذلك.