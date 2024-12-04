رئيس جامعة المنيا الأهلية يجتمع باتحاد الطلاب الجديد

عقد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماعًا، بمقر الجامعة بمدينة المنيا الجديدة مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية بتشكيله الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بالجامعة.

هنأ الدكتور عصام فرحات أعضاء مجلس الاتحاد بفوزهم في الانتخابات الطلابية، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات أفرزت طلاب متميزون لديهم القدرة على مواجهة التحديات الفكرية والحرص على المشاركة الفاعلة، لافتًا إلى تطلعه قيام أعضاء الاتحاد بحسن تمثيل وخدمة زملائهم الطلاب.

وأكد، حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للاتحاد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم حتى يتمكنوا من أداء دورهم على الوجه الأمثل، موضحًا أن من بين الأدوار المهمة التي تقع علي عاتق اتحاد الطلاب تأصيل الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة في المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وغيرها.

ووجه الدكتور فرحات مجلس اتحاد الطلاب بأن يكونوا حلقة الوصل بين زملائهم وإدارة الجامعة لنقل مشكلاتهم والعمل على تقديم أفضل الحلول المناسبة ونشر الحقائق والمعلومات الصحيحة عن الجامعة، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية.

وأضاف أن الجامعة توفر لطلابها كافة الإمكانات وتقدم لهم الدعم الكامل لتساهم في تخريج طلاب لديهم علم وشخصية مثقفة وواعية يستطيعوا المساهمة في بناء وطنهم والنهوض به.

وقال الدكتور أبو هشيمة السيد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إننا سعداء بالاجتماع لتبادل الرؤى حول كيفية توسيع رقعة الأنشطة المختلفة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية مثلت عرسًا ديمقراطيًا وتمت في إطار من الشفافية والنزاهة، استطاع من خلالها الطلاب أن يختاروا من يمثلهم في إطار من الحرية الكاملة.

ومن جانبه استعرض الطالب أحمد توفيق رئيس اتحاد الطلاب والطالبة حبيبة صلاح الدين نائب رئيس الاتحاد رؤية الاتحاد خلال الفترة القادمة، والعمل على التنسيق بشكل دائم ومستمر بين اللجان وعلى مستوى الكليات، مؤكدًا حرص اتحاد طلاب الجامعة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في تلك الأنشطة، والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة والتميز.

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