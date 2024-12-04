مأساة إنسانية في المنيا.. أسرة تستغيث: بيتنا بيغرق وحياة أطفالنا في خطر "صور"

وجهت إحدى الأسر بمركز مطاي في محافظة المنيا، استغاثة عاجلة للمسؤولين، لحل أزمة غمر المياه لمنزلهم، مشيرة إلى أنهم معرضين للخطر بسبب الماس الكهربائي، مما يهدد حياتهم وحياة أطفالهم.

وأوضح رب الاسرة، ويدعى “نادر” انهم أسرة مكونة من 8 أفراد في قرية أبوان بمركز مطاي شمال المنيا ، يعانون منذ أكثر من عام بسبب غمر المياه لمنزلهم دون استجابة تذكر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رغم تقديمهم العديد من الاستغاثات والشكاوى.

ويروي نادر، تفاصيل مأساته قائلًا: "المياه تغمر منزلي والمنازل المجاورة، وهناك أرملة ضريرة قريبة تعيش نفس المعاناة، ناشدنا المسئولين دون جدوى، بل وتعرضت للإهانة من إحدى المهندسات أثناء شكواي".

وأشار إلى أن السبب في هذه الكارثة هو تهالك مواسير مياه الشرب وتسريبها للمنازل، مضيفًا: "طُلب مني الحفر على نفقتي الخاصة، وأنا أنفق 600 جنيه أسبوعيًا لنزح المياه. لا أعلم هل أنفق على أطفالي أم على هذه الكارثة؟".

الموقف يزداد سوءًا بسبب خطر الماس الكهربائي الذي يهدد حياة أطفاله، فيما اضطر نادر للانتقال مؤقتًا للعيش مع شقيقه، لكنه يؤكد أنه لا يستطيع الاستمرار في تحميله هذا العبء.

5d023de4-b6bc-48ae-b371-1867664ae243

9d8f6bcd-4d37-40f1-b05e-e568b6634b2a