منظومة صحية متطورة بالمنيا.. مستشفى سمالوط للأورام تنطلق لخدمة مرضى الصعيد.. صور

تشهد محافظة المنيا تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي بقيادة الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، مع انضمام مستشفى سمالوط للأورام للخدمة يوم السبت المقبل.

المستشفى تُعد إضافة كبيرة لمنظومة الرعاية الصحية ليس فقط بالمنيا، بل لمحافظات الصعيد، حيث توفر خدمات متقدمة لمرضى السرطان من الكبار والأطفال.

وتستقبل المستشفى مرضى السرطان من الكبار والأطفال وتحتوي على ٢٦ سرير عناية مركزة و٤٠ سري داخلي و١٥ كيماوي وبها معمل أشعة عادية ومقطعية بالإضافة إلى ٧ عيادات خارجية تخصصية .

وتساهم المستشفى الجديد في تخفيف العبء على المرضى خاصة بشمال المحافظة الذين يضطرون للذهاب إلى مركز الأورام بالمحافظة لتلقي العلاج اللازم على الرغم من بعد المسافة حيث يعتبر المركز الوحيد المتواجد بالمنيا لعلاج مرض الأورام.

وتشهد المنظومة الصحية بالمنيا تطورا ملحوظا بعد دخول عدد من المستشفيات الخدمة الأشهر القليلة الماضية مثل مستشفى العدوة المركزي الذي افتتحها رئيس الوزراء أثناء زيارته للمنيا مستشفى حميات سمالوط وحميات ملوي مع قرب الانتهاء من أعمال بناء أكثر من مستشفى جديدة خلال الفترة القادمة.

0c2173d8-c0c0-4c17-9423-dedf7dec36e6

670

57092897-4100-476e-89db-97ef8e8392d5

ad45b7c3-733b-4f53-be13-473b0fdc8dbc

ea854ce1-fbae-4b06-8db6-a7777bb98f24

f4a4e157-9b47-40f1-8afb-2bd73cc07a1b

fa70f27d-1cfd-4788-857e-19829f7b7055