أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تداولات، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في مصر.

سجّل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري غند نحو 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية إلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

و وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

و جاء سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية مسجلا 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

و وصل سعر الدولار في بنك البركة مستهل اليوم 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

أما في المصرف المتحد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني بداية تعاملات اليوم نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي حوالي 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.