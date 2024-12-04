4 لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، غياب الرباعي حسن علي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد دبش لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

واشار طبيب الفريق، إلى أن اللاعب حسن علي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب الثنائي كريم بامبو ومحمد دبش بإلتواء في الكاحل، بينما يعاني حسين فيصل من شد بالعضلة الضامة.

