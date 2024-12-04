نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة واضطراب في حركة الملاحة البحرية

تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى، تساقط للأمطار الغزيرة على جميع أنحاء المدينة، حيث تجمعت السحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر.

وهذا الطقس هو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تزامنًا مع بدء نوة قاسم وهي أولى نوات شهر ديسمبر وشتاء 2024، وتشهد سقوط أمطار غزيرة ورياح شديد، وتكاثر للسحب التي تحجب أشعة الشمس طوال فترة النهار.

كما تتسب نوة قاسم بوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر الأبيض المتوسط، ونوة قاسم وهي واحدة من أشهر النواتية في مدينة الإسكندرية وأكثرهم أمطارا، وسميت بهذا الاسم ارتباطا باسم الشيخ قاسم، والتي تسببت هذه النوة قديمًا بحادثة غرق سفينة تجارية كانت تعود له، في هذا التوقيت.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من (الإسكندرية-البحيرة -كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.