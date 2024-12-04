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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الألمانية: يمكن لأوكرانيا بحث القضايا الإقليمية بنفسها مع روسيا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك أن أوكرانيا تستطيع أن تبحث القضايا الإقليمية مع روسيا بشكل مستقل حتى تتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت بيربوك: "هناك عناصر مختلفة للسلام: ضمانات أمنية سياسية ومادية وعضوية "الناتو" والتواجد الدولي للحفاظ على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات والقضايا الإقليمية وإعادة الإعمار وتسوية العقوبات". كما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأضافت أن "أوكرانيا نفسها تقرر الأهداف التي ستجلس من أجلها وراء طاولة المفاوضات".

وصرح زيلينسكي في نهاية نوفمبر خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" أنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في "الناتو".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو الماضي أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو، مضيفا أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.

وشدد بوتين أيضا على أن عضوية أوكرانيا المحتملة في "الناتو" تشكل تهديدا لأمن البلاد، مشيرا إلى أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.

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