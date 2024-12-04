وزير كندي: ترمب مزح باقتراحه أن تصبح كندا الولاية الـ51 لأمريكا

قال وزير كندي إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، كان يمزح عندما اقترح أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة، وذلك خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن ترمب أدلى بهذه التصريحات ردًا على مخاوف ترودو المتزايدة من أن الرسوم الجمركية التي يهدد ترمب بفرضها على السلع الكندية ستضر الاقتصاد الكندي.

وقال دومينيك لوبلان وزير السلامة العامة، الذي حضر مأدبة العشاء التي أقامها ترمب، يوم الجمعة في نادي مارالاغو الخاص بترمب، إن تصريحات ترمب كانت عبارة عن مزحة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال لوبلان للصحافيين في أوتاوا إن «الرئيس كان يقول دعابات. الرئيس كان يمزح معنا. كان هذا حول هذه القضية بالطبع، ولم يكن تعليقًا جديًا على الإطلاق».

ووصف لوبلان اللقاء بأنه كان أمسية اجتماعية استمرت 3 ساعات في مقر إقامة الرئيس بفلوريدا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الشكر الأمريكي. وأضاف: «كانت المحادثة ودية وطريفة».

ووصف الوزير الكندي العلاقات بأنها طيبة وودية، وقال إن حقيقة أن «الرئيس كان يمزح بهذه الطريقة معنا» تشير إلى علاقات جيدة.