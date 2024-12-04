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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سجن إيطالي مدى الحياة بتهمة قتله صديقته السابقة

محكمة
محكمة
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قضت محكمة إيطالية اليوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على شاب إيطالي 22 عاما اعترف في المحكمة بقتل صديقته السابقة، في قضية أثارت غضبا على مستوى البلاد بشأن العنف ضد النساء.

وطأطأ الرجل الذي يدعى فيليبو توريتا رأسه أثناء النطق بالحكم عليه في محكمة فينيسيا، بعد أكثر من عام من العثور على جثة جوليا تشيكيتين 22 عاما في حفرة بمنطقة فينيتو شمالي البلاد.

وكانت قد تعرضت لأكثر من 70 طعنة، وكان جسدها ملفوفا في أكياس بلاستيكية.

واختفت تشيكيتين في نوفمبر من العام الماضي بعد أن ذهبت إلى مركز تجاري مع صديقها السابق. وأثار اختفاؤها اهتماما كبيرا في إيطاليا حين كانت السلطات تبحث عنهما. وتم العثور عليها بعد أسبوع.

وتم القبض على الجانى توريتا لاحقا في ألمانيا.

وأدت جريمة القتل إلى تأجيج المطالبة باتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء. ففي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، قتلت 96 امرأة في إيطاليا، 51 منهن على يد شركاء حاليين أو سابقين، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية.

سجن إيطالي مدي الحياة تهمة قتل صديقته