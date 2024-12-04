واشنطن: لم نغير مستوى الجاهزية للقوات الأمريكية بسبب أحداث كوريا الجنوبية

أكدت الخارجية الأمريكية عدم وجود أي تغيير لمستوى الجاهزية للقوات المسلحة الأمريكية على خلفية الأحداث في كوريا الجنوبية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لا يوجد أي تغيير لجاهزيتنا القتالية".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد "لحماية النظام الدستوري"، متهما المعارضة بأنها تعتزم إقصاء عدد من المسؤولين وعزل الرئيس.

وبعد الانتشار الأمني في العاصمة سيئول صوت برلمان كوريا الجنوبية لصالح إلغاء الأحكام العرفية وبدأ العسكريون بالانسحاب من محيط البرلمان، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وأعرب الحزب الحاكم عن أسفه لقرار الرئيس فرض الأحكام العرفية، الذي دانته قوى المعارضة.