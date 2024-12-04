المعارضة في كوريا الجنوبية تعلن عن بدء إجراءات عزل الرئيس

قال حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول إذا لم يتنح طوعا عن منصبه، فيما أعلن اتحاد النقابات العمالية إضرابا عاما حتى استقالة الرئيس.

وأعلن اتحاد النقابات العمالية الديمقراطية في كوريا الجنوبية عن إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "الحزب انتقد إعلان الأحكام العرفية ووصفه بأنه عمل تمرد وسبب يستحق عزله".

وقال الحزب "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد جريمة الرئيس يون المتمثلة في تدمير الدستور ودوس الديمقراطية، ويجب على الرئيس يون الاستقالة طواعية على الفور".

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب المعارضة بارك تشان داي إن يون: "لا يمكن تجنب تهمة الخيانة"، ودعا يون سيوك يول إلى "التنحي فورا" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

بدوره قال هان دونغ هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين إنه "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر يوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.

وشارك 190 نائبا برلمانيا، بمن فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوتوا جميعها لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بأن رئيس البلاد يون سوك يول، سيرفع الأحكام العرفية التي فرضها.

ونصحت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية الأمريكيين "بتجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات" بعد أمر الأحكام العرفية وتم إلغاؤه لاحقا، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متقلبا".

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تلغي "المواعيد القنصلية الروتينية للمواطنين الأمريكيين ومقدمي طلبات التأشيرة" يوم الأربعاء، بحسبما أوردته شبكة "سي إن إن".