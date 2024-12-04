نجوم الفن يحتفلون بعرض فيلم «الحريفة 2» بحضور صناع العمل.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة صناع فيلم "الحريفة ٢" الاحتفال بالعرض الخاص للعمل، منهم: خالد النبوي وآسر ياسين الذي يشارك كضيف شرف وأمير المصري وإيمان العاصي ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي وكابتن فاروق جعفر، وذلك داخل إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

فيلم الحريفة 2 " الريمونتادا" بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، عدد من ضيوف الشرف منهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف والعمل إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

وكان ضمن الحضور بالعرض الخاص خالد النبوي وآسر ياسين وأسرته، نور النبوي، ونور إيهاب، ومحمد ثروت، ونورين أبوسعدة، ومها الصغير، وعبد الستار صبري وتامر بجاتو، وآسر ياسين وأسرته، وأمير المصري، وكزبرة، والمنتج طارق الجنايني، وعبد الرحمن محمد، وإيمان العاصي وأولادها، د سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي وأبناء المطربة أصالة الذين تواجدوا مع والدهم المنتج أيمن الذهبي، وأحمد عزي، وكابتن فاروق جعفر، وغيرهم.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

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