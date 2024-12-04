السفارة الأمريكية تحتفل بمرور 75 عامًا على برنامج "فولبرايت"

على أنغام التشيللو، وبين لوحات فنية احتلت معظم الجدران، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وعدد من الشخصيات العامة من بينها الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس والفنان حسين فهمي، أقامت السفارة الأمريكية بالقاهرة احتفالية بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء برنامج "فولبرايت".

وتضمن الحضور وزير السياحة والآثار السابق الدكتور أحمد عيسى، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين خالد، والدكتور طارق توفيق، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرهم من رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب المصري.

السفيرة الأمريكية: خطوتي الأولى نحو المنطقة

في كلمتها، قالت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى غارغ، إن هذه الذكرى تتزامن مع مرور عام على بدء عملها كرئيس لبعثة بلادها الدبلوماسية في القاهرة "كان أول حدث أشارك فيه عند وصولي هو فعالية برنامج فولبرايت، الذي أفخر بكوني جزءًا منه كباحثة سابقة ضمن برنامج Fulbright-Hays. هذا البرنامج فتح لي أبوابًا عديدة، حيث درست في الأردن وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى التي أعادتني إلى هذه المنطقة".

أمثلة مصرية

ضربت «غارغ» أمثلة بأبرز خريجي "فولبرايت"، منهم الدكتور شريف صادقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وعالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس، والممثل القدير حسين فهمي "أحب كيف يقدم هؤلاء القامات أنفسهم كمتخصصين في مجالاتهم ثم يضيفون بكل فخر: وأنا أيضًا من خريجي فولبرايت"؛ مشيرة إلى أن 55 من خريجي فولبرايت عادوا مؤخرًا بعد إنهاء برامجهم في الولايات المتحدة.

ولفتت السفيرة الأمريكية إلى أن برنامج "فولبرايت" هو الأكبر والأقدم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن برنامج فولبرايت المصري يعتبر الوحيد الذي يرأسه وزير نظرًا لحجمه وأهميته.

الثقافة والفنون

أكدت «غارغ» على أهمية الثقافة والفنون باعتبارها "الجسور التي توحدنا"، حسب تعبيرها. وقالت: "هذا العام، قمنا بإضافة لمسة مميزة على الفعالية من خلال عرض مواهب خريجي فولبرايت في الفنون والموسيقى".

وفي إطار الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، سلطت السفيرة الأمريكية الضوء على جهود الدكتور إبراهيم إمارة من جامعة طنطا، الذي زاد أعداد المتقدمين من ذوي الإعاقة لبرنامج "فولبرايت" بنسبة 700%. وديانا جرجس، خريجة "فولبرايت" التي أسست منظمة Mulberry Tree لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى الفنون.

تبادل المعرفة



في تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفالية، أشارت غارغ إلى أن برنامج "فولبرايت"، الذي يعد الأقدم والأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، يستمر في بناء جسور التواصل الثقافي والعلمي بين مصر والولايات المتحدة منذ 75 عامًا، يتيح للباحثين والعلماء المصريين السفر إلى الولايات المتحدة، وللأمريكيين السفر إلى مصر، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وكذلك يتيح للباحثين والعلماء الأمريكيين التواجد في مصر والتفاعل مع الخبرات المصرية؛ مؤكدة أن كافة المشاركين في البرنامج يعززون من أهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز التفاهم الثقافي.

وأضافت: "يؤكد برنامج فولبرايت التزامه بالشمولية والتنوع من خلال تمثيل النساء ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة عبر إشراك أكبر عدد ممكن من المشاركين من كلا البلدين".

إضافة مبتكرة

أشارت السفيرة الأمريكية لمحرر "البوابة نيوز" إلى أن البرنامج يهتم بدعم الثقافة "فقد تم تنظيم معرض فني هذا العام لتسليط الضوء على أعمال جديدة، وهو ما يمثل إضافة مبتكرة للفعاليات السنوية المعتادة، ويعكس أهمية الفن كوسيلة لتعزيز الحوار الثقافي".

وأضافت: "شارك عدد من الفنانين المشاركين في برنامج فولبرايت في الفعالية، من بينهم موسيقى عزف على آلة التشيلو وقدم عرضًا استثنائيًا. هذه الموسيقية أيضًا باحثة تركز على كيفية استخدام الموسيقى لفهم الذات والآخرين".

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